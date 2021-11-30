Даниил Медведев запустил ракетку через весь корт на тренировке в рамках Кубка Дэвиса
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Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев необычным способом проверил прочность ракеток на тренировке в Мадриде (Испания), где в составе сборной России выступает на Кубке Дэвиса.
Медведев дважды со всей силы бросил ракетку на корт, а один раз запустил её через весь корт в стоящую рядом с площадкой скамейку.
Видео доступно в «твиттере» Tenis en Movistar+.
Ранее сборная Россия вышла в плей-офф Кубка Дэвиса, обыграв на групповой стадии Эквадор и Испанию. В четвертьфинальном матче россияне сразятся со шведами, встреча пройдёт 2 декабря. В состав российской сборной, помимо Медведева, входят Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Евгений Донской.
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