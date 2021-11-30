Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Davis Cup. Четвертьфинал: Иннсбрук
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев запустил ракетку через весь корт на тренировке в рамках Кубка Дэвиса

Даниил Медведев запустил ракетку через весь корт на тренировке в рамках Кубка Дэвиса
Комментарии

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев необычным способом проверил прочность ракеток на тренировке в Мадриде (Испания), где в составе сборной России выступает на Кубке Дэвиса.

Медведев дважды со всей силы бросил ракетку на корт, а один раз запустил её через весь корт в стоящую рядом с площадкой скамейку.

Видео доступно в «твиттере» Tenis en Movistar+.

Ранее сборная Россия вышла в плей-офф Кубка Дэвиса, обыграв на групповой стадии Эквадор и Испанию. В четвертьфинальном матче россияне сразятся со шведами, встреча пройдёт 2 декабря. В состав российской сборной, помимо Медведева, входят Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Евгений Донской.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.

«Как сказала одна легенда…» Бублик цитирует Медведева и становится героем Казахстана «Как сказала одна легенда…» Бублик цитирует Медведева и становится героем Казахстана
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021