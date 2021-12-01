Шарапова: сейчас я увереннее в себе, понимаю, что хорошо смотрится на моём теле, а что нет

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что сформировало её стиль в одежде.

«Я из русской семьи, и у нас сложилась определённая культура элегантности – вроде тела балерины – это формы, о которых я думаю, когда одеваюсь. Я люблю минималистичные образы, которые лучше всего подчёркивают моё тело и стиль и которые я могу носить очень долго. Я понимаю, что за качество нужно платить. А ещё я всегда вкладываюсь в подгонку.

Демонстрировать мой характер и личность на корте – это одно. Но в одежде за пределами корта нужно выражать то, какая ты на самом деле. Внутреннее ощущение в подростковом возрасте отличается от внутреннего ощущения в 20, а теперь и в 30. Сейчас я увереннее в себе, у меня меньше сомнений. Я понимаю, что хорошо смотрится на моём теле, а что нет», — приводит слова Шараповой The Telegraph.