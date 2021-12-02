Джокович поддержал решение WTA приостановить проведение турниров в Китае из-за Пэн Шуай

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович прокомментировал решение WTA отказаться от проведения турниров в Китае из-за скандальной ситуации с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» в парном разряде Пэн Шуай.

«Я полностью поддерживаю смелое решение WTA. У нас недостаточно информации о Пэн Шуай. Я знаю, что она сделала заявление, в котором просила уважать ее личную жизнь. Её здоровье имеет значение для всего теннисного сообщества. Это могло случиться с кем угодно. Мы должны быть все вместе, будь то ATP, WTA, PTPA», — приводит слова Джоковича Lequipe.

Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. В WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.