Россия — Швеция: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Дэвиса
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Сегодня, 2 декабря, сборная России по теннису проведёт четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса — 2021. Соперниками россиян станут теннисисты из Швеции. Для обеих сборных это будет третий матч на турнире. Встреча начнётся в 18:00 мск.
Сборная России вышла в плей-офф турнира с первого места. Россияне на групповом этапе разгромили команду Эквадора (3:0) и обыграли Испанию (2:1). Победитель матча Россия — Швеция продолжит борьбу в полуфинале турнира. Уже даже известен соперник победителя матча, им станет сборная Германии. Ранее немцы обыграли британцев.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия – Швеция на Кубке Дэвиса.
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