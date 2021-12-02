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Рублёв в напряжённом четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса обыграл шведа Элиаса Имера

Рублёв в напряжённом четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса обыграл шведа Элиаса Имера
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Российский теннисист Андрей Рублёв в напряжённом трёхсетовом матче обыграл шведа Элиаса Имера в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Рублёв одержал победу на тай-брейке третьего сета — 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).

Таким образом, сборная России повела в четвертьфинальной серии со шведами — 1-0.

В 19:30 Даниил Медведев во второй встрече четвертьфинала сразится с Микаэлем Имером.

В 21:00 состоится парный матч Аслан Карацев / Андрей Рублёв (Россия) — Андре Горанссон / Роберт Линдстедт (Швеция).

В случае победы россияне встретятся со сборной Германии в полуфинале Кубка Дэвиса. Немцы в четвертьфинале оказались сильнее команды Великобритании (2:1). Отметим, что в составе сборной Германии отсутствует третья ракетка мира Александр Зверев.

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Кубок Дэвиса 2021. 1/4 финала
02 декабря 2021, четверг. 18:10 МСК
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 7 7
2 		7 6 3
         
Элиас Имер
171
Швеция
Элиас Имер
Э. Имер
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