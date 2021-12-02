Рублёв в напряжённом четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса обыграл шведа Элиаса Имера

Российский теннисист Андрей Рублёв в напряжённом трёхсетовом матче обыграл шведа Элиаса Имера в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Рублёв одержал победу на тай-брейке третьего сета — 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).
Таким образом, сборная России повела в четвертьфинальной серии со шведами — 1-0.
В 19:30 Даниил Медведев во второй встрече четвертьфинала сразится с Микаэлем Имером.
В 21:00 состоится парный матч Аслан Карацев / Андрей Рублёв (Россия) — Андре Горанссон / Роберт Линдстедт (Швеция).
В случае победы россияне встретятся со сборной Германии в полуфинале Кубка Дэвиса. Немцы в четвертьфинале оказались сильнее команды Великобритании (2:1). Отметим, что в составе сборной Германии отсутствует третья ракетка мира Александр Зверев.
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