Даниил Медведев оценил решение WTA вывести бизнес из Китая из-за Пэн Шуай

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал решение WTA отказаться от проведения своих турниров в Китае из-за скандальной ситуации с исчезновением двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» в парном разряде Пэн Шуай.
«Прежде всего мы все хотим убедиться, что Пэн Шуай в безопасности, чего мы всё ещё не можем знать на сто процентов. Но мы все на это надеемся и все этого хотим.
То, что сделала WTA, было определённо сильным решением. В то же время в мире очень много зарубежных компаний, помимо, скажем так, WTA и ATP, которые всё ещё работают в Китае.
Я не хочу никого винить и чувствую, что могут быть разные мнения о том, что делать. Но определённо то, что сделала WTA, сильно. И в том числе это касается большого количества денег», — цитирует Медведева пресс-служба Кубка Дэвиса.
Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. После этого президент МОК Томас Бах провёл беседу по видеосвязи с бывшей теннисисткой.
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
Смотри турниры ATP250 и WTA эксклюзивно в Okko.
- 3 декабря 2021
-
07:41
-
07:32
-
00:49
- 2 декабря 2021
-
23:25
-
23:13
-
22:45
-
22:39
-
22:29
-
22:19
-
22:04
-
20:43
-
20:32
-
20:20
-
18:49
-
17:53
-
16:26
-
15:01
-
14:33
-
13:16
-
13:03
-
13:00
-
12:45
-
12:16
-
09:56
-
09:11
-
09:04
-
07:39
-
03:38
-
01:47
-
01:33
-
00:59
-
00:47
-
00:26
- 1 декабря 2021
-
23:52
-
23:17