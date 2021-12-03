Даниил Медведев оценил решение WTA вывести бизнес из Китая из-за Пэн Шуай

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал решение WTA отказаться от проведения своих турниров в Китае из-за скандальной ситуации с исчезновением двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» в парном разряде Пэн Шуай.

«Прежде всего мы все хотим убедиться, что Пэн Шуай в безопасности, чего мы всё ещё не можем знать на сто процентов. Но мы все на это надеемся и все этого хотим.

То, что сделала WTA, было определённо сильным решением. В то же время в мире очень много зарубежных компаний, помимо, скажем так, WTA и ATP, которые всё ещё работают в Китае.

Я не хочу никого винить и чувствую, что могут быть разные мнения о том, что делать. Но определённо то, что сделала WTA, сильно. И в том числе это касается большого количества денег», — цитирует Медведева пресс-служба Кубка Дэвиса.

Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. После этого президент МОК Томас Бах провёл беседу по видеосвязи с бывшей теннисисткой.

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