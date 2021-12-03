Глава ATP выступил с заявлением по ситуации с Пэн Шуай

Глава ATP Андреа Гауденци выступил с заявлением по ситуации с исчезновением двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» в парном разряде Пэн Шуай.

«Ситуация с Пэн Шуай продолжает вызывать серьёзные опасения как внутри теннисного сообщества, так и за его пределами. Реакция на эту ситуацию до сих пор была недостаточной. Мы снова призываем к прямой связи между теннисисткой и WTA, чтобы составить более чёткое представление о её положении.

Мы знаем, что спорт может оказывать положительное влияние на общество, и в целом считаем, что глобальное присутствие даёт нам лучший шанс создать возможности и оказать влияние. Мы продолжим консультации с нашими членами и следить за развитием событий по мере прогресса в этом вопросе», — приводит слова Гауденци пресс-служба организации.

Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. После этого президент МОК Томас Бах провёл беседу по видеосвязи с бывшей теннисисткой. В WTA заявили о выводе своего бизнеса из Китая.