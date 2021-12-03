279-я ракетка мира Гойо высказался о победе над Лайовичем в полуфинале Кубка Дэвиса

279-я ракетка мира, представитель Хорватии Борна Гойо прокомментировал победу над сербским теннисистом Душаном Лайовичем в полуфинале Кубка Дэвиса (4:6, 6:3, 6:2).

«В первом сете я вёл и контролировал игру, но упустил один гейм и эмоционально упал. Но капитан, команда и болельщики смогли меня взбодрить, и я лучше провёл оставшиеся два сета.

Конечно, Кубок Дэвиса – особенный турнир, на котором все испытывают дополнительное давление. Но мне удаётся показывать свой наилучший теннис.

Рад, что одержал такие важные победы на этом турнире, но для меня важнее, что я приношу очки своей команде», — сказал Гойо в эфире Okko Sport.

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