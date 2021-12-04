Россия и Германия проведут парный матч на Кубке Дэвиса, хоть он уже ничего не решает

Организаторы Кубка Дэвиса сообщили, что сборные России и Германии решили провести в полуфинале турнира парный матч. Россия уже вышла в финал турнира, но команды всё равно решили сыграть.



Россию в парном матче представят Карен Хачанов и Аслан Карацев. За Германию сыграют Кевин Кравиц и Тим Пюц. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.



Ранее россиянин Андрей Рублёв обыграл немца Доминика Кёпфера со счётом 6:4, 6:0. Российский теннисист Даниил Медведев нанёс поражение Ян-Леннарду Штруффу (6:4, 6:4).



В финале россияне поборются за титул со сборной Хорватии. В другом полуфинале сборная Хорватии в трёх матчах обыграла национальную команду Сербии. Судьба встречи решилась в парном матче, в котором лучшие теннисисты мира в парном разряде Никола Мектич и Мате Павич обыграли сербов Новака Джоковича и Филипа Краиновича (7:5, 6:1).



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