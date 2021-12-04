Кто победит в финале Кубка Дэвиса Россия — Хорватия?

Сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса. Россияне в полуфинале обыграли немецкую команду со счётом 2:1. Теперь в финале российская сборная встретится с командой Хорватии.



В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и спрогнозировать, как закончится финал Кубка Дэвиса.

Андрей Рублёв обыграл немца Доминика Кёпфера со счётом 6:4, 6:0. В свою очередь российский теннисист Даниил Медведев нанёс поражение Ян-Леннарду Штруффу (6:4, 6:4). Позднее российские теннисисты Карен Хачанов и Аслан Карацев потерпели поражение в парном матче 1/2 финала Кубка Дэвиса с немцами Кевином Кравицом и Тимом Пюцем. Встреча закончилась со счётом 6:4, 3:6, 4:6.



В другом полуфинале сборная Хорватии в трёх матчах обыграла национальную команду Сербии. Судьба встречи решилась в парном матче, в котором лучшие теннисисты мира в парном разряде Никола Мектич и Мате Павич обыграли сербов Новака Джоковича и Филипа Краиновича (7:5, 6:1).

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