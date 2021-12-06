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Глава ITF выступил с заявлением по ситуации с Пэн Шуай

Глава ITF выступил с заявлением по ситуации с Пэн Шуай
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Глава Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти сообщил, что организация не станет запрещать проведение турниров в Китае, несмотря на дело двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Пэн Шуай.

Ранее руководство WTA сообщило, что в Китае не будут проходить турниры организации до тех пор, пока не будет проведено расследование дела.

Спортсменка обвинила высокопоставленного китайского чиновника в сексуальных домогательствах. После этого она пропала более чем на полторы недели. В дальнейшем Шуай отказалась от обвинений.

«Обвинения Шуай должны быть изучены. И мы продолжим нашу закулисную работу по данному вопросу. Но нужно учитывать, что ITF — организация, которая занимается общемировым спортом. И мы ответственны за развитие любительского и детского спорта. Мы не хотим наказывать миллиард людей, поэтому продолжим проводить юниорские турниры и взрослые соревнования в стране», — цитирует Хаггерти BBC.

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Теги Теннис ATP Пэн Шуай •••

Заглавное фото: Streeter Lecka/Getty Images

Источник: BBC

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