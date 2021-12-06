Глава ITF выступил с заявлением по ситуации с Пэн Шуай

Глава Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти сообщил, что организация не станет запрещать проведение турниров в Китае, несмотря на дело двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Пэн Шуай.
Ранее руководство WTA сообщило, что в Китае не будут проходить турниры организации до тех пор, пока не будет проведено расследование дела.
Спортсменка обвинила высокопоставленного китайского чиновника в сексуальных домогательствах. После этого она пропала более чем на полторы недели. В дальнейшем Шуай отказалась от обвинений.
«Обвинения Шуай должны быть изучены. И мы продолжим нашу закулисную работу по данному вопросу. Но нужно учитывать, что ITF — организация, которая занимается общемировым спортом. И мы ответственны за развитие любительского и детского спорта. Мы не хотим наказывать миллиард людей, поэтому продолжим проводить юниорские турниры и взрослые соревнования в стране», — цитирует Хаггерти BBC.
- 6 декабря 2021
-
12:05
-
11:57
-
11:51
-
11:10
-
10:22
-
10:16
-
09:27
-
09:27
-
09:18
-
08:58
-
08:50
-
07:52
-
01:41
-
00:50
- 5 декабря 2021
-
23:09
-
23:05
-
22:44
-
22:38
-
22:37
-
22:13
-
22:06
-
21:51
-
21:47
-
21:35
-
20:45
-
20:26
-
19:56
-
19:44
-
19:19
-
18:17
-
17:23
-
16:51
-
16:32
-
10:13
-
09:47