Владимир Путин обратился к сборной России по теннису после победы на Кубке Дэвиса

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по теннису с победой на Кубке Дэвиса. В финале подопечные Шамиля Тарпищева победили Хорватию со счётом 2-0. На турнире за сборную России играли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

«Уважаемые Шамиль Анвярович, Даниил Сергеевич, Андрей Андреевич, Аслан Казбекович, Карен Абгарович, Евгений Евгеньевич!

От души поздравляю вас с триумфом на Кубке Дэвиса!

Победа в этом престижнейшем турнире – большое, знаковое событие для нашей сборной, для российского тенниса в целом. Вы проявили исключительное мастерство, характер, командную сплочённость, отлично сыграли во всех поединках, блистательно выступили в финале, стали сильнейшей командой по итогам 2021 года, также победив своих соперников в Кубке АТР и командном зачёте на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио.

И, конечно, особые слова признательности – Шамилю Анвяровичу Тарпищеву, который провёл свой сотый матч и завоевал третий Кубок Дэвиса в качестве капитана национальной сборной.

Желаю вам новых успехов, воплощения в жизнь намеченных планов и всего наилучшего», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.

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