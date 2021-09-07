Бьянка Андрееску впервые проиграла в основной сетке US Open. Она покинет топ-10
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску впервые в карьере проиграла в основной сетке Открытого чемпионата США. В 1/8 финала она уступила представительнице Греции Марии Саккари со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 3:6.
В 2017 и 2018 годах Бьянка проиграла в первом раунде квалификации US Open. В 2019 году она дебютировала в основной сетке и сразу завоевала титул. В 2020 году Андрееску турнир пропустила.
После этого поражения Бьянка покинет топ-10 рейтинга WTA. Перед началом турнира она располагалась на седьмой строчке.
В 2020 году победительницей US Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финальном матче она в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3.
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