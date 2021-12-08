«Даня — тролль». Турсунов — о провокациях Медведева в адрес освистывавших его испанцев

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал инцидент со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым, провоцировавшим испанских болельщиков, которые его освистывали на Кубке Дэвиса. Напомним, Россия победила Испанию в групповом турнире и не позволила любимцам местной публики выйти в четвертьфинал.

«Даня, мне кажется, тролль. У него хорошее чувство юмора в моём понимании, но оно не совсем простое для многих. Да и на самом деле это часть Кубка Дэвиса, когда трибуны ходят ходуном.

Понятно, что не в этом году, но раньше было прикольно, когда выступаешь в Южной Америке: летают стулья, стоит свист, тебя называют ослом. Это всё неотъемлемая часть и атрибутика турнира. Сейчас всё-таки мало зрителей допускается на стадион, и сложно в одном месте провести турнир между несколькими странами, где болельщики одной команды могут заполнять весь стадион», — приводит слова Турсунова Metaratings.

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