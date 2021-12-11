«Он помогал мне, даже находясь на другом континенте». Вихлянцева — об умершем тренере
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева, обыгравшая Веру Звонареву во втором круге турнира категории WTA-125 в Анже (6:3, 6:4), посвятила победу своему бывшему тренеру Чипу Бруксу, который скончался 8 декабря.
«Мы долгое время вместе работали. Свой первый матч в Индиан-Уэллс я выиграла под его руководством – тогда я тоже обыграла Звонареву. Хочу посвятить ему свою сегодняшнюю победу.
Чип многое дал мне в теннисе. Он помогал мне, даже находясь на другом континенте», — приводит слова Вихлянцевой официальный сайт турнира в Анже.
Напомним, одним из организаторов женского турнира в Анже является французский теннисист Николя Маю. Ранее он записал видеообращение, пригласив китаянку Пэн Шуай во Францию.
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