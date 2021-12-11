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Энди Маррей сменил тренера и теперь будет работать с бывшим наставником Монфиса

Энди Маррей сменил тренера и теперь будет работать с бывшим наставником Монфиса
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Британский теннисист Энди Маррей завершил сотрудничество с тренером Джейми Дельгадо, под руководством которого играл с Australian Open 2016 года.

Теперь Маррей будет тренироваться с немецким тренером Яном де Виттом. С ним он поедет на выставочный турнир в Абу-Даби, который состоится в середине декабря.

Ян де Витт ранее тренировал французских теннисистов Жиля Симона и Гаэля Монфиса, а также представителя Грузии Николоза Басилашвили.

Отметим, что теперь уже бывший тренер британца Джейми Дельгадо войдёт в команду канадского теннисиста Дениса Шаповалова.

Ранее появилось расписание выставочного турнира в Абу-Даби, в котором примут участие Андрей Рублёв (Россия), Рафаэль Надаль (Испания), Энди Маррей (Великобритания), Доминик Тим (Австрия), Денис Шаповалов (Канада) и Каспер Рууд (Норвегия). Чемпионат состоится с 16 по 18 декабря.

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