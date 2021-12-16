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Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова снялась c Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова снялась c Australian Open
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29-летняя чешская бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова выбыла из состава участниц первого турнира «Большого шлема» — Australian Open, проведение которого запланировано с 17 по 30 января 2022 года, сообщается в «Твиттере».

На последнем Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика) Плишкова не смогла преодолеть групповой этап, заняв третье место в квартете с Анетт Контавейт, Гарбинье Мугурусой и Барборой Крейчиковой.

При этом Плишковой удалось войти в список лучших теннисисток по заработку в 2021 году. Плишкова заработала $ 2,9 млн и стала четвёртой в рейтинге. Лидер Эшли Барти (Австралия) — $ 3,9 млн.

Напомним, действующими чемпионами Открытого чемпионата Австралии являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович, в финале обыгравший россиянина Даниила Медведева.

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