Бывшая 1-я ракетка мира в парном разряде Бабош пропустит АО из-за ковидных ограничений

Победительница четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде Тимя Бабош приняла решение пропустить Открытый чемпионат Австралии из-за ковидных ограничений.
«К сожалению, после нашей победы в парном разряде Открытого чемпионата Австралии 2020 года мир сильно изменился.
В этом году в Мельбурне я получила огромную пощёчину от своего партнёра, затем заболела ковидом, а потом у меня начался период травм.
Уже несколько месяцев назад я изо всех сил начала тренироваться вновь и стала возвращаться в мир соревновательного тенниса.
Из-за моего более слабого индивидуального рейтинга и моих успехов в парном разряде я, очевидно, столкнусь с рядом дилемм в будущем, но одно можно сказать наверняка: я не сдамся, потому что знаю и верю, что для меня есть нечто большее, чем все эти проблемы.
Однако я приняла решение пропустить Australian Open в начале года, потому что дошла до того момента в своей карьере, когда заработок и потенциальная слава — это не самое главное.
Я просто не согласна с мерами правительства Австралии, касающимися ковида, и возможными карантинными обязательствами. Могу честно сказать, что я бы не поехала в Австралию ни для индивидуальных квалификаций, ни для «Шлема».
Прошу прощения за сложившуюся ситуацию и желаю всем своим товарищам по команде удачи и прежде всего безопасного пребывания в стране!» — написала Бабош у себя в «инстаграме».
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