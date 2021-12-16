Бывшая 1-я ракетка мира в парном разряде Бабош пропустит АО из-за ковидных ограничений

Победительница четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде Тимя Бабош приняла решение пропустить Открытый чемпионат Австралии из-за ковидных ограничений.

«К сожалению, после нашей победы в парном разряде Открытого чемпионата Австралии 2020 года мир сильно изменился.

В этом году в Мельбурне я получила огромную пощёчину от своего партнёра, затем заболела ковидом, а потом у меня начался период травм.

Уже несколько месяцев назад я изо всех сил начала тренироваться вновь и стала возвращаться в мир соревновательного тенниса.

Из-за моего более слабого индивидуального рейтинга и моих успехов в парном разряде я, очевидно, столкнусь с рядом дилемм в будущем, но одно можно сказать наверняка: я не сдамся, потому что знаю и верю, что для меня есть нечто большее, чем все эти проблемы.

Однако я приняла решение пропустить Australian Open в начале года, потому что дошла до того момента в своей карьере, когда заработок и потенциальная слава — это не самое главное.

Я просто не согласна с мерами правительства Австралии, касающимися ковида, и возможными карантинными обязательствами. Могу честно сказать, что я бы не поехала в Австралию ни для индивидуальных квалификаций, ни для «Шлема».

Прошу прощения за сложившуюся ситуацию и желаю всем своим товарищам по команде удачи и прежде всего безопасного пребывания в стране!» — написала Бабош у себя в «инстаграме».