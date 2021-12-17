Циципас: до сих пор нахожусь под впечатлением от победы Ферстаппена

Греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что до сих пор находится под впечатлением от победы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в завершившемся сезоне Формулы-1. Ферстаппен перед заключительным этапом Кубка мира имел в своём активе столько же очков, сколько гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Но в итоге Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби и впервые в карьере стал чемпионом.



Циципас был гостем «Ред Булл» во время Гран-при. Греческий теннисист впервые побывал на гонке Формулы-1.



«Это было эпично. Исторический момент. Я по-прежнему впечатлён. Там было колоссальное давление.



Никогда не думал, что на мне может быть такое давление, как на членах команды «Ред Булл» в тот вечер. Я был шокирован! После того как я посмотрел документальный фильм Drive to Survive, я стал фанатом Формулы-1. Но я никогда не думал, что гонки произведут на меня столь большое впечатление», — цитирует Циципаса Sportskeeda со ссылкой на интервью Sport24.gr.