Мария Шарапова высказалась о своей любви к архитектуре

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова поделилась своей любовью к архитектуре, а также рассказала про отношение к семье.
«Во время путешествий мне очень нравилась архитектура. Всё началось с моей любви к Фрэнку Гери, который по сей день является невероятным архитектором и проектирует одни из самых современных и интересных зданий.
В юности моей целью было найти здание, спроектированное Фрэнком Гери. Они были настолько узнаваемыми, что когда я была в Чехии или, например, в Австралии, моей миссией было найти такое здание и сфотографировать его для моей мамы.
Оглядываясь на это сейчас, я невероятно горжусь тем, что смогла обеспечить себя и свою семью. Это достижение, это ощущение того, что все в безопасности, правда? Это чувство того, что я могу позаботиться об их здоровье и сделать их счастливыми», — приводит слова Шараповой Tennis World USA со ссылкой на Sports Business Radio.
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