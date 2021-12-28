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Шамиль Тарпищев: Россия в теннисе — номер один в 2021 году

Шамиль Тарпищев: Россия в теннисе — номер один в 2021 году
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об успехах подопечных в 2021 году. Сборная России выиграла Кубок Дэвиса, Кубок Билли Джин Кинг и ATP Cup, Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова завоевали золото в миксте на Олимпиаде в Токио, а Даниил Медведев впервые завоевал титул на турнире «Большого шлема», выиграв Открытый чемпионат США.

«На Олимпийских играх — 2020 в Токио было столько продуманных решений, которые позволили нормально подготовиться к соревнованиям. Немыслимо понять, что нам удалось пройти. Но в теннисе мы номер один в этом году среди 211 стран. Спасибо вам за командное взаимодействие, результат говорит сам за себя», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

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