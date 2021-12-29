Объявлены дата и время первого матча сборной России на ATP Cup

Организаторы командного теннисного турнира ATP Cup опубликовали предварительное расписание второго дня соревнований. 2 января должна провести свой первый матч сборная России, попавшая в группу B. Первая игра с участием россиян должна начаться в 2:00 мск.

Изначально соперником России на сайте турнира значилась Австрия, а в качестве участников одиночных матчей в составе России были намечены Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Однако австрийцы вчера, 28 декабря, снялись с турнира. Новый соперник России пока не определён.

Ранее стало известно, что Андрей Рублёв сдал положительный тест на коронавирус По словам президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, если теннисист не успеет поправиться к старту ATP Cup, его заменит Аслан Карацев.

В 9:30 в группе B начнётся матч Италия — Австралия. 2 января в группе C пройдут матчи Канада — США (начало — в 2:00) и Германия — Великобритания (9:30).