Бенуа Пэр: я в 250-й раз сдал положительный тест на коронавирус
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Французский теннисист Бенуа Пэр сообщил, что вновь заразился коронавирусом.
«Привет, меня зовут Бенуа Пэр, и я в 250-й раз сдал положительный тест на коронавирус. Если честно, я больше не могу терпеть этот чёртов ковид. Как я себя чувствую? Из-за ковида у меня насморк. Но из-за всех этих карантинов в других частях света моя голова не очень хорошо себя чувствует. Нынешний год был сложным, следующий начинается так же», — написал Пэр в своём «твиттере».
В 2020 году Бенуа сдал положительный тест на коронавирус, находясь в «пузыре» на US Open. В рейтинге ATP 32-летний француз занимает 46-ю строчку. За карьеру Бенуа выиграл три турнира ATP в одиночном разряде — в Бостаде (2015), Лионе и Марракеше (2019).
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