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Вера Звонарёва победила американку Риске в первом круге турнира в Мельбурне

Вера Звонарёва победила американку Риске в первом круге турнира в Мельбурне
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Российская теннисистка Вера Звонарёва одержала победу в матче первого круга турнира в Мельбурне (Австралия). Звонарёва победила представительницу США Элисон Риске со счётом 7:5, 6:3.

Звонарёва не совершила ни одного эйса и допустила одну двойную ошибку. Российская спортсменка реализовала три брейк-пойнта из девяти, процент реализации составил 33%. Соперница Веры четырежды подала навылет и однажды ошиблась на подаче, реализовав лишь один брейк-пойнт из четырёх. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

В матче второго круга турнира в Мельбурне Вера Звонарёва сразится с представительницей Китая Чжэн Сайсай.

37-летняя Вера Звонарёва — бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде. Она дважды выходила в финалы ТБШ.

Мельбурн-1 (ж). 1-й круг
04 января 2022, вторник. 10:15 МСК
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Элисон Риске
США
Элисон Риске
Э. Риске
Комментарии
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