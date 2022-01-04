Вера Звонарёва победила американку Риске в первом круге турнира в Мельбурне
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Российская теннисистка Вера Звонарёва одержала победу в матче первого круга турнира в Мельбурне (Австралия). Звонарёва победила представительницу США Элисон Риске со счётом 7:5, 6:3.
Звонарёва не совершила ни одного эйса и допустила одну двойную ошибку. Российская спортсменка реализовала три брейк-пойнта из девяти, процент реализации составил 33%. Соперница Веры четырежды подала навылет и однажды ошиблась на подаче, реализовав лишь один брейк-пойнт из четырёх. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.
В матче второго круга турнира в Мельбурне Вера Звонарёва сразится с представительницей Китая Чжэн Сайсай.
37-летняя Вера Звонарёва — бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде. Она дважды выходила в финалы ТБШ.
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