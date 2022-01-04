Чесноков: ATP Cup — отличный турнир для Медведева, чтобы оценить силы перед AO

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков предположил, зачем вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев решил выступить на турнире ATP Cup, который проходит в Сиднее (Австралия) с 1 по 9 января.

«Хорошо, что существует ATP Cup. На этом турнире всегда можно посмотреть на свои силы и возможности, можно не бояться проигрыша. Для Медведева это отличная возможность посмотреть на своё состояние, оценить свои силы перед Australian Open.

Видел, как Даня работает в предсезонке. Он проделывает колоссальную работу. Когда играешь первые матчи после такой подготовки, тебе не хватает игровых чувств, мышцы деревянные. Вообще ничего страшного, что Медведев проиграл первый матч. Зато провёл качественную игру против де Минора.

Вообще не ожидал, что Сафиуллин выиграет два своих матча. Роман молодец. Участие в ATP Cup даст ему некую свободу, чтобы ездить с турнира на турнир», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.