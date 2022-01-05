Борис Беккер высказался о скандальной ситуации с Новаком Джоковичем в Австралии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер высказался о скандальной ситуации с сербом Новаком Джоковичем.

Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находится в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции и даёт показания уже шесть часов.

«Я считаю, что в интересах Джоковича было открыто говорить обо всём происходившем до отъезда в Австралию. Возможно, стоило совсем немного рассказать, через что он прошёл, чтобы получить специальное освобождение от прививки. Думаю, это сильно помогло бы делу. При этом нравится вам Джокович или нет, вы должны уважать его достижения.

Сильно ли поменяется отношение других игроков к Джоковичу после медотвода? Думаю, не особо. До этого Новак побеждал большинство игроков, которых видел здесь в раздевалке, так что он не самый популярный парень в туре в любом случае по разным причинам», — приводит слова Беккера CNN.