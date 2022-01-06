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«В столовых и банях все равны». Губерниев — о решении депортировать Джоковича из Австралии

«В столовых и банях все равны». Губерниев — о решении депортировать Джоковича из Австралии
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении депортировать серба Новака Джоковича из Австралии.

«Сильнейшие должны выступать. Но с другой стороны — закон един для всех. Ситуация двоякая. Конечно, хочется видеть всех лучших. Но с другой стороны, это торжество австралийской демократии. И это прекрасно. В столовых и банях все равны.

То есть Джокович виноват, но и не виноват. Прямо как «Свободу Юрию Деточкину». Если есть возможность его пустить, то это надо сделать. Пусть хоть по три раза в день ПЦР там сдаёт.

Отцу Джоковича со словами про то, что они на улицы выйдут, надо быть аккуратнее. Мы же видим, что происходит сейчас. Лучше дома сидеть», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что пограничные власти Австралии отказали первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в выдаче визы. Теннисиста попросили покинуть страну. Он пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

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