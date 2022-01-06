Андрей Чесноков отреагировал на победу России над Италией на ATP Cup

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу сборной России над Италией (2-1) в групповом турнире ATP Cup. Россия выиграла все три матча в группе и вышла в полуфинал.
«В сборной Италии в паре каждый тянул одеяло на себя. Быть хорошим одиночником мало, чтобы хорошо играть пару. Поэтому наши и выиграли. Молодцы. В полуфинале будет очень интересно.
Если Медведева спросить, какие у него сейчас задачи, то он скажет, что для него главное найти хорошую форму перед «Большим шлемом». Результат для него не так важен. Я видел, как работает на предсезонке Даня. Это каторжная работа. Такие турниры для него — лёгкость и праздник. Поэтому всё хорошо идёт», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 6 января 2022
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