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Андрей Чесноков: я за Джоковича. Какое отношение к его здоровью имеет таможня?

Андрей Чесноков: я за Джоковича. Какое отношение к его здоровью имеет таможня?
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал скандальную ситуацию вокруг 20-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича и Открытого чемпионата Австралии.

«Я на стороне Джоковича. Если вы даёте добро на его участие, то зачем по итогу устраивать такой геморрой? В прошлом году он переболел. Допросы устраивают ему. Что это такое?

Какое таможня имеет отношение к его здоровью? Этим должны заниматься вирусологи. В Австралии есть наверняка те, кто не вакцинировался», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель.

Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.

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