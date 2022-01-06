Андрей Чесноков: я за Джоковича. Какое отношение к его здоровью имеет таможня?

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал скандальную ситуацию вокруг 20-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича и Открытого чемпионата Австралии.
«Я на стороне Джоковича. Если вы даёте добро на его участие, то зачем по итогу устраивать такой геморрой? В прошлом году он переболел. Допросы устраивают ему. Что это такое?
Какое таможня имеет отношение к его здоровью? Этим должны заниматься вирусологи. В Австралии есть наверняка те, кто не вакцинировался», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель.
Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.
- 6 января 2022
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