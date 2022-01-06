Тарпищев — о победе России над Италией: Медведев — лидер и психолог. Он раскрывает людей

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу сборной России над Италией (2-1) в групповом турнире ATP Cup. Россия выиграла все три матча в группе и вышла в полуфинал. В решающей встрече Даниил Медведев и Роман Сафиуллин победили Маттео Берреттини и Янника Синнера.
«Медведев — лидер. Он умеет и знает, как надо общаться. Ведёт себя грамотно и корректно, его любят, не давит на партнёра. За всю историю это самая дружная команда у мальчиков последние пару лет. Сафиуллин раскрылся в такой команде, как Карацев в прошлом году.
В паре Даня вообще не предъявлял претензий, как другие лидеры. Ну и удача пришла к сильным, как это часто бывает. Позитивный фон не сковывал ни в одном матче. Это дорогого стоит. Лидерские качества Медведева раскрыли Романа. Даня — настоящий лидер, психолог и большой молодец. Он раскрывает людей. Умницы, что выиграли и собрались.
В одиночке Даня выиграл легко первый сет, у него тяжёлый подготовительный период к «Большому шлему». В прошлом году тоже судороги были. Медведев идёт по восходящей. Набирает форму. Главное, чтобы травм не было. Это самое опасное», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 6 января 2022
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