Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вера Звонарёва уступила 126-й ракетке мира во втором круге турнира в Мельбурне

Вера Звонарёва уступила 126-й ракетке мира во втором круге турнира в Мельбурне
Комментарии

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва не смогла выйти в четвертьфинал соревнований в Мельбурне (Австралия). Во втором круге она проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:5, 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 час 44 минуты.

Звонарёва 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 13 эйсов, 9 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 239 477 Чжэн Циньвэнь поспорит с хорваткой Аной Конюх. Ранее в четвертьфинал вышла российская теннисистка Анастасия Потапова.

Мельбурн-1 (ж). 2-й круг
06 января 2022, четверг. 06:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		3 4
         
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Новость по теме
120-я ракетка мира из России вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022