Вера Звонарёва уступила 126-й ракетке мира во втором круге турнира в Мельбурне
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Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва не смогла выйти в четвертьфинал соревнований в Мельбурне (Австралия). Во втором круге она проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:5, 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 час 44 минуты.
Звонарёва 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 13 эйсов, 9 двойных ошибок и 5 брейков.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 239 477 Чжэн Циньвэнь поспорит с хорваткой Аной Конюх. Ранее в четвертьфинал вышла российская теннисистка Анастасия Потапова.
Мельбурн-1 (ж). 2-й круг
06 января 2022, четверг. 06:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 1
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Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Комментарии
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