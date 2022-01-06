Вера Звонарёва уступила 126-й ракетке мира во втором круге турнира в Мельбурне

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва не смогла выйти в четвертьфинал соревнований в Мельбурне (Австралия). Во втором круге она проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:5, 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 час 44 минуты.

Звонарёва 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 13 эйсов, 9 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 239 477 Чжэн Циньвэнь поспорит с хорваткой Аной Конюх. Ранее в четвертьфинал вышла российская теннисистка Анастасия Потапова.