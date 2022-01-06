Стали известны подробности отказа Новаку Джоковичу в получении визы в Австралию
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Стали известны подробности, касающиеся ситуации с отказом 20-кратному чемпиону ТБШ, первой ракетке мира Новаку Джоковичу в получении визы в Австралию. Об этом информирует журналист Пол Саккал в своём «твиттере», ссылаясь на источник.
Журналист сообщил, что предъявленные Джоковичем бумаги, в которых идёт речь о медицинском исключении, были «минимальными» и что их подписал только один доктор. Это гораздо меньше, чем в случаях с тремя лицами, прибывшими в Австралию с такими же медицинскими исключениями. Когда официальные лица попросили Новака показать больше документации, он ничего не предоставил.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 17 по 30 января. Новак Джокович девять раз выигрывал этот турнир.
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