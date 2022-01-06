Президент Сербии рассказал, о чём его попросил Джокович

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что вновь связался с соотечественником, первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Теннисист не смог пройти паспортный контроль в Австралии, его визу аннулировали. Сообщалось, что Новак не сумел обосновать медицинское исключение, позволяющее не вакцинироваться от коронавируса. Спортсмен подал апелляцию, решение должно быть принято 10 января, ожидается, что его депортируют.



«Я разговаривал с ним прошлой ночью и сегодня утром, мы говорили во второй раз. Мы можем сделать так, чтобы до понедельника ему не пришлось находиться в гостинице, где его изолировали. Чтобы он смог переехать в дом, который арендовал. Новак попросил нас об этом. И это наша обязанность, мы должны защищать своих граждан. Над этим работают наши сотрудники.



Несправедливо, что премьер-министр Австралии устроил политическую охоту на ведьм. Другим теннисистам с медисключениями разрешили играть, а Новаку — нет. Всем понятно, что происходит», — цитирует Вучича Telegrf.rs.

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