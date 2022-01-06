Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Как вы относитесь к тому, что Новака Джоковича не пускают на территорию Австралии?

Как вы относитесь к тому, что Новака Джоковича не пускают на территорию Австралии?
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович, оформивший медицинское исключение для участия в Открытом чемпионате Австралии, не смог получить визу в страну. Разбор дела перенесли на понедельник, 10 января.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Как вы относитесь к тому, что Новака Джоковича не пускают на территорию Австралии?»

Пройти опрос можно по ссылке.

Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель.

Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.

Джоковича выдворяют из Австралии! Его виза аннулирована. Что происходит? Джоковича выдворяют из Австралии! Его виза аннулирована. Что происходит?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022