20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович, оформивший медицинское исключение для участия в Открытом чемпионате Австралии, не смог получить визу в страну. Разбор дела перенесли на понедельник, 10 января.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Как вы относитесь к тому, что Новака Джоковича не пускают на территорию Австралии?»
Пройти опрос можно по ссылке.
Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель.
Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.
- 6 января 2022
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