Видео: сербы в Австралии скандируют «Новак! Новак!» перед отелем. Флаг России тоже есть

В «твиттере» журналистки Кейт Келли появилось видео, в котором показано, как сербы, проживающие в Австралии, скандируют «Новак! Новак!» в поддержку 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, которому аннулировали визу в страну. Болельщики Джоковича собрались перед отелем в Мельбурне, где он в настоящий момент находится, справа на заднем плане виден человек с флагом России.

Напомним, Новак Джокович получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса, но местные власти пришли к выводу, что у серба не было оснований для медотвода. В связи с этим его визу аннулировали. Новак подаст апелляцию. Ранее стало известно, что итоговое решение будет принято в понедельник, 10 января. Ожидается, что его депортируют и могут запретить въезд в Австралию на несколько лет.