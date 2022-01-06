Видео: сербы в Австралии скандируют «Новак! Новак!» перед отелем. Флаг России тоже есть

В «твиттере» журналистки Кейт Келли появилось видео, в котором показано, как сербы, проживающие в Австралии, скандируют «Новак! Новак!» в поддержку 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, которому аннулировали визу в страну. Болельщики Джоковича собрались перед отелем в Мельбурне, где он в настоящий момент находится, справа на заднем плане виден человек с флагом России.
Напомним, Новак Джокович получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса, но местные власти пришли к выводу, что у серба не было оснований для медотвода. В связи с этим его визу аннулировали. Новак подаст апелляцию. Ранее стало известно, что итоговое решение будет принято в понедельник, 10 января. Ожидается, что его депортируют и могут запретить въезд в Австралию на несколько лет.
- 6 января 2022
-
13:54
-
13:47
-
13:44
-
13:16
-
13:14
-
12:57
-
12:54
-
12:44
-
12:29
-
12:02
-
11:55
-
11:13
-
11:03
-
11:01
-
10:59
-
10:57
-
10:54
-
10:53
-
10:43
-
10:42
-
10:41
-
10:23
-
10:18
-
10:06
-
10:03
-
09:58
-
09:53
-
09:49
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:28
-
09:18
-
09:15
-
09:04