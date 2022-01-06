Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: сербы в Австралии скандируют «Новак! Новак!» перед отелем. Флаг России тоже есть

Видео: сербы в Австралии скандируют «Новак! Новак!» перед отелем. Флаг России тоже есть
Комментарии

В «твиттере» журналистки Кейт Келли появилось видео, в котором показано, как сербы, проживающие в Австралии, скандируют «Новак! Новак!» в поддержку 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, которому аннулировали визу в страну. Болельщики Джоковича собрались перед отелем в Мельбурне, где он в настоящий момент находится, справа на заднем плане виден человек с флагом России.

Напомним, Новак Джокович получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса, но местные власти пришли к выводу, что у серба не было оснований для медотвода. В связи с этим его визу аннулировали. Новак подаст апелляцию. Ранее стало известно, что итоговое решение будет принято в понедельник, 10 января. Ожидается, что его депортируют и могут запретить въезд в Австралию на несколько лет.

«Это публичное унижение». Как в аэропорту Мельбурна «мариновали» лучшего теннисиста мира «Это публичное унижение». Как в аэропорту Мельбурна «мариновали» лучшего теннисиста мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022