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Медведев — о Джоковиче: у меня самого неоднократно возникали проблемы с визами

Медведев — о Джоковиче: у меня самого неоднократно возникали проблемы с визами
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал скандальную историю с сербом Новаком Джоковичем, которого не пускают в Австралию. Первая ракетка мира Джокович столкнулся с проблемами из-за медотвода, позволяющего не вакцинироваться. Ему аннулировали визу, ожидается, что в понедельник, 10 января, будет принято итоговое решение о депортации Новака.

«Мне сложно комментировать эту ситуацию. Как по мне, всё просто, если у него есть медисключение, он должен быть здесь. Если возникли проблемы с бумагами, такое иногда случается.

У меня самого неоднократно возникали проблемы с визами. Однажды я из-за этого не смог сыграть на челленджере в Великобритании. Вообще, под вопросом было моё участие в Australian Open, у меня долго не было визы, а посольства были закрыты из-за COVID. В разных странах разные ситуации», — цитирует Медведева Daily Express.

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Комментарии
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