Президент Сербии назвал скандал с Джоковичем «политической охотой на ведьм»

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал скандал вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича.
«Что не является фэйр-плей, так это политическая охота на ведьм, когда все, включая премьер-министра Австралии, делают вид, что правила равны для всех.
Боюсь, что подобное политическое преследование Новака будет продолжаться до того момента, пока они не смогут что-то доказать. Когда не могут победить кого-то, прибегают к таким вещам», — приводит слова Вучича France24.
Напомним, ранее сегодня, 6 января, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович получил отказ на просьбу переселить его из карантинного отеля в дом, который он снял вместе с командой.
Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель. Ему грозит депортация из страны после аннулирования визы. Окончательное решение суд примет в понедельник, 10 января.
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