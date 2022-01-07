Звонарёва и Кузьмова без игры вышли в полуфинал парного разряда на турнире в Мельбурне

Российская теннисистка Вера Звонарёва вместе со словачкой Викторией Кузьмовой вышла в четвертьфинал проходящего в австралийском Мельбурне турнира категории WTA-250 с призовым фондом $ 239 477 долларов США.



В четвертьфинале Звонарёва и Кузьмова должны были сразиться с россиянками Дарьей Касаткиной и Людмилой Самсоновой, но соперницы отказались от участия в матче. В итоге Звонарёвой и её партнерше из Словакии засчитали техническую победу.



В полуфинале Вера Звонарёва и Виктория Кузьмова сыграют с победительницами встречи Юлия Лохофф (Германия)/Кимберли Циммерман (Бельгия) – Джессика Пегула/Эйжа Мухаммад (обе — США).



За выход в полуфинал россиянка и ей напарница заработали $ 3800 долларов призовых.

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