Ник Кирьос прокомментировал скандал с Новаком Джоковичем и Australian Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался по поводу скандала с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которого не пускают в Австралию. Джокович оформил медисключение для участия в Australian Open, однако оно не убедило пограничников. В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле.

«Послушайте, я считаю, что нужно действовать. Я привился ради других, ради здоровья мамы. Но на ситуацию с Новаком мы реагируем плохо, очень плохо. Все эти мемы, заголовки. Он один из наших величайших чемпионов. Но, в конце концов, он человек. Нам следует действовать лучше», — написал Кирьос в своём «твиттере».

Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии будет принято в понедельник, 10 января.