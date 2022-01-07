Ник Кирьос прокомментировал скандал с Новаком Джоковичем и Australian Open
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Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался по поводу скандала с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которого не пускают в Австралию. Джокович оформил медисключение для участия в Australian Open, однако оно не убедило пограничников. В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле.
«Послушайте, я считаю, что нужно действовать. Я привился ради других, ради здоровья мамы. Но на ситуацию с Новаком мы реагируем плохо, очень плохо. Все эти мемы, заголовки. Он один из наших величайших чемпионов. Но, в конце концов, он человек. Нам следует действовать лучше», — написал Кирьос в своём «твиттере».
Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии будет принято в понедельник, 10 января.
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