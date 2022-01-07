В МВД Австралии отреагировали на слова мамы Новака Джоковича о «пленении» сына

Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс прокомментировала слова Дияны Джокович, мамы первой ракетки мира Новака Джоковича, о том, что её сына «держат в плену» в Австралии. Ранее мама Джоковича сказала: «Моего сына держат в плену. Место, где он находится, очень грязное, там полно насекомых. Он не может спать. Ужасная еда. Это несправедливо, не по-человечески».

«Мистера Джоковича не брали в плен в Австралии. Он может уехать в любой момент, если захочет. И пограничная служба это организует», — сказала Эндрюс в видео, выложенном в официальном «твиттере» AFP News Agency.

Напомним, Новака Джоковича не пускают в Австралию. Серб оформил медисключение для участия в Australian Open, однако оно не убедило пограничников. В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле. Окончательное решение по поводу его возможной депортации из Австралии будет принято в понедельник, 10 января.