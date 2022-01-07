Борис Беккер указал Новаку Джоковичу на ошибку

Чемпион шести турниров «Большого шлема», немец Борис Беккер рассказал об ошибке, которую, по его мнению, допустил первая ракетка мира Новак Джокович. Джокович оформил медисключение для участия в Australian Open, однако оно не убедило пограничников. В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле в Мельбурне.

«Я как бывший тренер Новака настолько близок к нему, что считаю его почти членом своей семьи. Но, как и во всех семьях, порой возникают разногласия. И в этом случае я думаю, что он совершает большую ошибку, не делая прививки. Это угрожает его карьере и шансу закрепить за собой статус величайшего игрока всех времён.

У меня не было возможности поговорить с Новаком. Но я бы призвал его сделать прививку. Другой вопрос, послушается ли он. Если он этого не сделает, то через десять лет поймёт, что совершил ошибку. Дело не только в Австралии. Дело в том, что мир изменился, а ему будет очень трудно жить жизнью профессионального теннисиста, путешествующего без прививки», — цитирует Беккера Daily Mail.