Австралийский юрист оценил в процентах шансы Джоковича избежать депортации и сыграть на AO

Австралийский юрист Джастин Квилл оценил шансы первой ракетки мира Новака Джоковича избежать депортации из Австралии и выступить на Australian Open. Джокович оформил медисключение для участия в Australian Open, однако оно не убедило пограничников. В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле в Мельбурне.

По словам юриста, суд может вынести промежуточный запрет в отношении возможного решения федерального правительства депортировать Джоковича. В этом случае судебные слушания перенесут на более поздний срок, и Новак сможет сыграть на Australian Open.

«Я говорю это с небольшой степенью уверенности. Скажем, 51 процент против 49. Это не обязательно означает, что он выиграет дело.

Я подозреваю, что судья скажет нечто вроде: «Я собираюсь вынести промежуточный судебный запрет, а затем выслушаю это дело должным образом». Все мы понимаем, что колёса правосудия крутятся не очень быстро. Речь может идти о неделях и месяцах. Судья может просто попытаться немного смягчить ситуацию», — приводит слова юриста Epoch Times, ссылаясь на радио 3AW.