Стало известно имя ещё одного игрока, которому аннулировали визу перед Australian Open
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Чешской теннисистке Ренате Ворачовой аннулировали визу в Австралию в преддверии Australian Open, сообщает ABC. В настоящее время спортсменка находится в том же отеле в Мельбурне, что и первая ракетка мира Новак Джокович, оказавшийся в аналогичной ситуации.
Чиновники сообщили Ворачовой, что она должна вскоре покинуть страну, но пока неясно, намерена ли она оспорить это решение. Сообщается, что теннисистка въехала в Австралию в прошлом месяце с медотводом от вакцинации, предоставленным Tennis Australia на том основании, что она незадолго до этого перенесла коронавирус.
Чешские дипломаты поддерживают связь с 38-летней Ворачовой, но посольство страны в столице Австралии Канберре пока не даёт публичных комментариев.
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