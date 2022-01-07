Члены сборной России провели командный ужин перед полуфиналом ATP Cup с Канадой

Российский теннисист Роман Сафиуллин опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Он показал, как члены сборной России ужинают перед полуфиналом ATP Cup со сборной Канады. На фото также присутствуют теннисист Даниил Медведев, тренер Жиль Сервара и другие члены команды.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сафиуллина.

Отметим, что на ATP Cup уже определился первый финалист. Сборная Испании в полуфинале обыграла Польшу, обеспечив себе путёвку в финал уже по итогам матчей одиночного разряда.



Сборная России является действующим чемпионом турнира. Но перед стартом ATP Cup россияне столкнулись с серьёзными кадровыми проблемами. Из-за коронавируса в турнире не смогли принять участия Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской. Карен Хачанов также пропускает ATP Cup, поскольку участвует в другом турнире.