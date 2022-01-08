Шаповалов: Сафиуллин должен быть в топ-100

Россиянин Роман Сафиуллин проиграл канадцу Денису Шаповалову в рамках полуфинального противостояния сборных России и Канады на проходящем в Австралии теннисном турнире ATP Cup.
Шаповалов поделился впечатлениями после матча.
«Роман сейчас здорово играет, он, несомненно, должен быть в топ-100. Это он доказал равной игрой на этом турнире с игроками из топ-10 и топ-20. И это неудивительно, ведь он выиграл здесь юниорский Australian Open», – сказал Шаповалов в интервью на корте.
Матч, который прошёл в ночь на субботу по московскому времени, завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу Шаповалова, занимающего 14-е место в мировом рейтинге.
Сейчас Сафиуллин занимает 167 место в рейтинге. Его лучший результат – 151-я позиция.
Во втором матче полуфинального противостояния соперником лидера сборной России, второй ракетки мира Даниила Медведева станет Феликс Оже-Альяссим, занимающий 11-е место в мировом рейтинге.
Напомним, первым финалистом турнира ATP Cup стала сборная Испании.
- 8 января 2022
-
09:26
-
09:18
-
08:44
-
08:07
-
08:05
-
07:58
-
07:46
-
07:43
-
07:26
-
06:51
-
06:26
-
05:44
-
04:06
-
00:46
-
00:38
- 7 января 2022
-
23:57
-
23:41
-
22:43
-
21:59
-
21:35
-
20:58
-
16:49
-
16:36
-
16:15
-
16:14
-
16:00
-
14:24
-
14:07
-
13:52
-
13:17
-
12:49
-
12:44
-
12:28
-
11:50
-
11:49