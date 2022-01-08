Шаповалов: Сафиуллин должен быть в топ-100

Россиянин Роман Сафиуллин проиграл канадцу Денису Шаповалову в рамках полуфинального противостояния сборных России и Канады на проходящем в Австралии теннисном турнире ATP Cup.



Шаповалов поделился впечатлениями после матча.



«Роман сейчас здорово играет, он, несомненно, должен быть в топ-100. Это он доказал равной игрой на этом турнире с игроками из топ-10 и топ-20. И это неудивительно, ведь он выиграл здесь юниорский Australian Open», – сказал Шаповалов в интервью на корте.



Матч, который прошёл в ночь на субботу по московскому времени, завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу Шаповалова, занимающего 14-е место в мировом рейтинге.

Сейчас Сафиуллин занимает 167 место в рейтинге. Его лучший результат – 151-я позиция.

Во втором матче полуфинального противостояния соперником лидера сборной России, второй ракетки мира Даниила Медведева станет Феликс Оже-Альяссим, занимающий 11-е место в мировом рейтинге.



Напомним, первым финалистом турнира ATP Cup стала сборная Испании.