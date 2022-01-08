Сафиуллин уступил Шаповалову, Россия проигрывает Канаде в полуфинале ATP Cup

Россиянин Роман Сафиуллин проиграл канадцу Денису Шаповалову в рамках полуфинального противостояния сборных России и Канады на проходящем в Австралии теннисном турнире ATP Cup.



Матч, который прошёл в ночь на субботу по московскому времени, завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу Шаповалова, занимающего 14-е место в мировом рейтинге.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 39 минут. 167-я ракетка мира Сафиуллин выполнил 5 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал лишь 1 из 8 брейк-пойнтов. Шаповалов 13 раз подал навылет, сделал 8 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 9.



Во втором матче полуфинального противостояния соперником лидера сборной России, второй ракетки мира Даниила Медведева станет Феликс Оже-Альяссим, занимающий 11-е место в мировом рейтинге.



Напомним, первым финалистом турнира ATP Cup стала сборная Испании.



Действующим чемпионом ATP Cup является сборная России.