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Сафиуллин уступил Шаповалову, Россия проигрывает Канаде в полуфинале ATP Cup

Сафиуллин уступил Шаповалову, Россия проигрывает Канаде в полуфинале ATP Cup
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Россиянин Роман Сафиуллин проиграл канадцу Денису Шаповалову в рамках полуфинального противостояния сборных России и Канады на проходящем в Австралии теннисном турнире ATP Cup.

Матч, который прошёл в ночь на субботу по московскому времени, завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу Шаповалова, занимающего 14-е место в мировом рейтинге.

ATP Cup. 1/2 финала
08 января 2022, суббота. 05:05 МСК
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
4 		7 4
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Продолжительность противостояния составила 2 часа 39 минут. 167-я ракетка мира Сафиуллин выполнил 5 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал лишь 1 из 8 брейк-пойнтов. Шаповалов 13 раз подал навылет, сделал 8 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 9.

Во втором матче полуфинального противостояния соперником лидера сборной России, второй ракетки мира Даниила Медведева станет Феликс Оже-Альяссим, занимающий 11-е место в мировом рейтинге.

Напомним, первым финалистом турнира ATP Cup стала сборная Испании.

Действующим чемпионом ATP Cup является сборная России.

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