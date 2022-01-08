Даниил Медведев прокомментировал победу над Феликсом Оже-Альяссимом в 1/2 ATP Cup

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над 11-м номером рейтинга канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинальной стадии командного турнира ATP Cup.
Напомним, встреча продлилась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу действующего чемпиона US Open. В стартовом матче россиянин Роман Сафиуллин проиграл 14-й ракетке мира канадцу Денису Шаповалову со счётом 4:6, 7:5, 4:6. Таким образом, счёт в противостоянии Россия-Канада перед решающей встречей 1:1.
«До счёта 3:4 всё было очень сложно. Он тоже хорошо играл, подавал эйсы, было сложно. Но потом его игра ухудшилась, и я этим воспользовался. У нас есть 25 минут до парной встречи. Нам нужно сохранить этот настрой и снова выйти сражаться», — сказал Медведев в интервью на корте.
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