Кафельников позитивно оценил выступление России на ATP Cup

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема», болельщик «Спартака» Евгений Кафельников оценил выступление сборной России на ATP Cup.

«Ребята выполнили задачу, практику получили, хорошо себя проявили. Нет смысла особо расстраиваться. Только позитив.

Медведев в хорошей форме подходит к Австралии. Сейчас будет пауза, ещё потренируется. Что хотел, он получил», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, мужская сборная России по теннису не сумела выйти в финал командного турнира ATP Cup, который проходит в Сиднее (Австралия). В полуфинальном поединке россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин со счётом 1-2 по сумме трёх встреч уступили команде Канады.