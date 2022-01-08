Оже-Альяссим ответил, каково выходить на решающий матч ATP Cup после разгрома от Медведева

11-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход своей команды в финал ATP Cup.
В полуфинале канадцы обыграли действующих чемпионов россиян со счётом 2-1. Оже-Альяссим проиграл Даниилу Медведеву в одиночном разряде со счётом 4:6, 0:6. Однако в решающем матче противостояния Феликс вместе с Денисом Шаповаловым обыграли Медведева и Романа Сафиуллина со счётом 4:6, 7:5, [10:7].
«Я должен был сохранять позитив после поражения от Медведева. Конечно, это было непросто, особенно оттого, что второй сет в парах у меня прошёл так же, как и в одиночке. Денис помог мне и команде продвинуться вперёд. У нас был трудный старт в парном матче, так что то, что мы вернулись в игру, – заслуга командной работы.
В этом и есть суть ATP Cup. Вы всё ещё можете выиграть, даже если провели тяжелейший матч в одиночке. Я очень рад за всю команду», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба ATP.
- 8 января 2022
-
12:27
-
12:20
-
12:10
-
12:04
-
11:57
-
11:51
-
11:44
-
11:34
-
11:14
-
11:09
-
10:18
-
09:47
-
09:26
-
09:18
-
08:44
-
08:07
-
08:05
-
07:58
-
07:46
-
07:43
-
07:26
-
06:51
-
06:26
-
05:44
-
04:06
-
00:46
-
00:38
- 7 января 2022
-
23:57
-
23:41
-
22:43
-
21:59
-
21:35
-
20:58
-
16:49
-
16:36