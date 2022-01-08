Оже-Альяссим ответил, каково выходить на решающий матч ATP Cup после разгрома от Медведева

11-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход своей команды в финал ATP Cup.

В полуфинале канадцы обыграли действующих чемпионов россиян со счётом 2-1. Оже-Альяссим проиграл Даниилу Медведеву в одиночном разряде со счётом 4:6, 0:6. Однако в решающем матче противостояния Феликс вместе с Денисом Шаповаловым обыграли Медведева и Романа Сафиуллина со счётом 4:6, 7:5, [10:7].

«Я должен был сохранять позитив после поражения от Медведева. Конечно, это было непросто, особенно оттого, что второй сет в парах у меня прошёл так же, как и в одиночке. Денис помог мне и команде продвинуться вперёд. У нас был трудный старт в парном матче, так что то, что мы вернулись в игру, – заслуга командной работы.

В этом и есть суть ATP Cup. Вы всё ещё можете выиграть, даже если провели тяжелейший матч в одиночке. Я очень рад за всю команду», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба ATP.