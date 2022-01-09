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Разрешение Джоковича на въезд в Австралию было предварительным и не давало ему гарантий

Разрешение Джоковича на въезд в Австралию было предварительным и не давало ему гарантий
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Официальное письмо от МВД Австралии, которое, как утверждают юристы первой ракетки мира Новака Джоковича, разрешило ему въезд в страну без вакцинации и карантина, было предварительным и не давало спортсмену гарантий. Об этом информирует The Sydney Morning Herald.

Подобное письмо автоматически отправляется после заполнения формы в приложении для гостей Австралии. Говорится, что сербский теннисист мог указать там, что у него есть право на исключение из общих правил, требующих обязательной вакцинации и прохождения карантина.

Как сообщают юристы, которые дали комментарий источнику, система не проверяет конкретные основания для медотвода, а её ответ на заполненную форму предварителен. Окончательное решение о пропуске человека в страну принимают работники пограничной службы.

Напомним, Новака Джоковича не пускают в Австралию. Сербский теннисист оформил медотвод для участия в Открытом чемпионате Австралии, однако он не убедил пограничников. В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле в Мельбурне. Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии будет принято в понедельник, 10 января.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.

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